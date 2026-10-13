Малайзия поднимет вопрос трансграничного смога на встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле в следующем месяце. Куала-Лумпур стремится добиться более эффективных региональных механизмов реагирования на проблему, сообщает Channel NewsAsia.

Смог не охватывается механизмами реагирования на бедствия

Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан заявил, что действующие механизмы АСЕАН по реагированию на стихийные бедствия не охватывают смог, поскольку он не классифицируется как природное бедствие. По его словам, он лично поднимет этот вопрос во время встречи с коллегами.

Представитель Министерства иностранных дел Филиппин Доминик Ксавьер Империал подтвердил, что трансграничный смог включен в повестку подготовительной встречи министров иностранных дел перед саммитом АСЕАН.

Пожары в Индонезии

Лесные и земельные пожары, которые продолжаются в Индонезии уже несколько месяцев, в последние недели накрыли густым смогом соседние Малайзию и Сингапур. Это привело к росту проблем с дыханием в трех странах и закрытию школ в некоторых районах Малайзии, в том числе в южном штате Джохор.

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Очаги пожаров преимущественно расположены на Суматре и Борнео. Как отмечает издание, это самые интенсивные лесные пожары в Индонезии за 11 лет. Мохамад Хасан сообщил, что его индонезийский коллега Арманата Насир рассказал о чрезвычайно плохой видимости, которая препятствует тушению пожаров с воздуха.

По словам главы МИД Малайзии, Индонезия располагает от трех до четырех самолетов и 34 вертолетами, однако воздушная техника не может выполнять вылеты из-за опасной видимости в пострадавших районах. Хасан признал усилия Индонезии по тушению пожаров, одновременно призвав страну принять более действенные меры из-за воздействия смога на население.

Президент Индонезии Прабово Субианто отдельно поручил усилить тушение пожаров, сосредоточив операции в провинциях Центральный Калимантан и Южная Суматра.

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