Видео: Трамп на митинге рассказал о ягодицах сенатора-республиканца

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Огайо удивил публику рассказом о внешности сенатора Джона Гастеда.

Он заявил, что внимательно рассматривал его тело, в частности ягодицы и руки.

Трамп пояснил, что заинтересовался физической формой сенатора после разговора с бывшим тренером по американскому футболу Джоном Груденом, который рассказал ему о спортивном прошлом Гастеда.

«Я не часто так поступаю с мужчинами. Я начал рассматривать его тело, потому что не знал, что он выдающийся спортсмен. Я внимательно осмотрел его с головы до ног. Посмотрел на его ягодицы, а затем на руки», — сказал американский президент.

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Гастед ранее выступал за команду Университета Дейтона, которая в 1989 году стала чемпионом третьего дивизиона NCAA. С января 2025 года он представляет штат Огайо в Сенате США. До этого политик занимал должность вице-губернатора штата.

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