马来西亚将在下月于马尼拉举行的东南亚国家联盟外长会议上提出跨境烟霾问题。吉隆坡寻求建立更有效的区域应对机制来处理这一问题，亚洲新闻台报道。

烟霾未被纳入灾害应对机制

马来西亚外交部长莫哈末哈山表示，现有的东盟自然灾害应对机制并不涵盖烟霾，因为烟霾未被归类为自然灾害。他说，他将亲自在与各国同行会面时提出这一问题。

菲律宾外交部发言人多米尼克·泽维尔·因佩里亚尔证实，跨境烟霾已列入东盟峰会前外长筹备会议的议程。

印度尼西亚的火灾

已在印度尼西亚持续数月的森林和土地火灾，近几周使邻国马来西亚和新加坡笼罩在浓重烟霾之中。这导致三国呼吸系统问题增加，马来西亚部分地区的学校停课，其中包括南部的柔佛州。

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火点主要位于苏门答腊和婆罗洲。该媒体指出，这是印度尼西亚11年来最严重的森林火灾。莫哈末哈山表示，他的印度尼西亚同行阿尔马纳塔·纳西尔报告称，能见度极差，妨碍了空中灭火工作。

马来西亚外长称，印度尼西亚拥有3至4架飞机和34架直升机，但由于受灾地区能见度危险，航空设备无法执行飞行任务。哈山肯定了印度尼西亚的灭火努力，同时呼吁该国因烟霾对民众造成的影响采取更有效的措施。

印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托另行指示加强灭火工作，并将行动集中在中加里曼丹省和南苏门答腊省。

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