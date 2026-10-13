Malezja poruszy kwestię transgranicznego smogu na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w Manili w przyszłym miesiącu. Kuala Lumpur dąży do wypracowania skuteczniejszych regionalnych mechanizmów reagowania na ten problem, informuje Channel NewsAsia.

Smog nie jest objęty mechanizmami reagowania na klęski żywiołowe

Minister spraw zagranicznych Malezji Mohamad Hasan oświadczył, że obowiązujące mechanizmy ASEAN dotyczące reagowania na klęski żywiołowe nie obejmują smogu, ponieważ nie jest on klasyfikowany jako klęska żywiołowa. Jak powiedział, osobiście poruszy tę kwestię podczas spotkania ze swoimi odpowiednikami.

Rzecznik filipińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Dominic Xavier Imperial potwierdził, że transgraniczny smog znajduje się w porządku obrad przygotowawczego spotkania ministrów spraw zagranicznych przed szczytem ASEAN.

Pożary w Indonezji

Pożary lasów i terenów, które trwają w Indonezji od kilku miesięcy, w ostatnich tygodniach spowiły gęstym smogiem sąsiednią Malezję i Singapur. Doprowadziło to do wzrostu problemów oddechowych w trzech krajach oraz zamknięcia szkół w niektórych rejonach Malezji, w tym w południowym stanie Dżohor.

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Ogniska pożarów znajdują się głównie na Sumatrze i Borneo. Jak zauważa publikacja, są to najintensywniejsze pożary lasów w Indonezji od 11 lat. Mohamad Hasan powiedział, że jego indonezyjski odpowiednik Armanatha Nasir poinformował o wyjątkowo złej widoczności, która utrudnia gaszenie pożarów z powietrza.

Według szefa malezyjskiego MSZ Indonezja ma od trzech do czterech samolotów i 34 śmigłowce, jednak sprzęt lotniczy nie może wykonywać lotów z powodu niebezpiecznej widoczności na dotkniętych obszarach. Hasan uznał wysiłki Indonezji w gaszeniu pożarów, jednocześnie wezwał kraj do podjęcia skuteczniejszych działań ze względu na wpływ smogu na ludność.

Prezydent Indonezji Prabowo Subianto osobno polecił zintensyfikować gaszenie pożarów, koncentrując działania w prowincjach Kalimantan Środkowy i Sumatra Południowa.

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