Журнал The Atlantic раскритиковал действия Дональда Трампа, заявив, что они выглядят как попытка заставить Украину капитулировать. По оценке издания, в течение последних трёх суток президент США отказался от дипломатических формальностей, подорвал собственные усилия, направленные на урегулирование войны, и отступил от многолетних принципов внешней политики США.

Американский президент отменил санкции на импорт российского дизельного топлива, нарушив законы, которые сам же подписал, и угрожал прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной. Этим ультиматумом Вашингтон требует от Киева отказаться от самого эффективного оружия — ударов по российским НПЗ, не выдвигая при этом никаких требований к России в ответ.

При этом Трамп никоим образом не критиковал российские атаки на украинские электростанции и заводы, даже те, что принадлежат американским компаниям, а также не выразил соболезнования в связи с гибелью украинских детей во время последних бомбардировок.

Заявления президента США о якобы достигнутом «энергетическом прекращении огня» оказались ложными и удивили украинскую сторону, а Россия сразу же нарушила его, нанеся удар по электростанции в Харькове всего через несколько часов.

Несмотря на то, что именно Украина неоднократно предлагала прекращение огня, а Москва отказывалась от содержательных переговоров, Трамп безосновательно обвинил в блокировании мирного процесса именно Киев, пишет The Atlantic.

До этого в Конгрессе США напомнили Трампу о законе Грема в связи с ослаблением санкций против РФ.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны. Отдельно американский лидер похвалил Москву за поставки больших объемов нефти по низким ценам.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинской войны можно было избежать, а её начало объяснил «некомпетентностью». Он также повторил, что при его президентстве вторжение России якобы не произошло бы.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут повторно посетить Россию в течение ближайших двух недель. Точная дата визита пока не определена.

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