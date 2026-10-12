Mila Kunis zebrała ponad 37 milionów dolarów dla Ukraińców

Amerykańska aktorka pochodzenia ukraińskiego, Mila Kunis, opuściła Ukrainę wraz z rodziną w dzieciństwie, szukając lepszego życia w Stanach Zjednoczonych. Po latach wykorzystała swój sukces, by pomóc Ukraińcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu wojny.

Kiedy Mila Kunis miała zaledwie siedem lat, jej rodzina wyemigrowała z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych. Przyjechali z zaledwie 250 dolarami, a sama dziewczynka w ogóle nie znała języka angielskiego.

Rodzice aktorki porzucili w ojczyźnie ustabilizowane życie i karierę zawodową. W Stanach Zjednoczonych musieli podejmować każdą dostępną pracę, aby utrzymać rodzinę i zacząć wszystko od nowa.

Z czasem Mila Kunis zdołała zbudować udaną karierę aktorską i stać się jedną z najbardziej znanych gwiazd Hollywood.

Pomoc dla Ukrainy stała się sprawą osobistą

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę aktorka wraz z mężem, hollywoodzkim aktorem Ashtonem Kutcherem, zorganizowała zakrojoną na szeroką skalę kampanię charytatywną na platformie GoFundMe.

Małżeństwo przeznaczyło na zbiórkę miliony dolarów ze swoich własnych środków i wezwało ludzi z całego świata do wsparcia Ukraińców dotkniętych wojną. W rezultacie kampania zebrała ponad 37 milionów dolarów.

Środki przeznaczono na zapewnienie tymczasowego zakwaterowania, pomocy humanitarnej oraz niezbędnych artykułów dla ukraińskich rodzin, które straciły domy lub zostały zmuszone do ewakuacji.

Dla Kunis ta inicjatywa miała szczególne znaczenie. Sama w dzieciństwie doświadczyła przeprowadzki do innego kraju, bariery językowej i konieczności rozpoczęcia życia od nowa.

Historia aktorki stała się przykładem tego, jak osobiste doświadczenia mogą przerodzić się w pomoc na szeroką skalę dla innych. Budując karierę w Stanach Zjednoczonych, Mila Kunis była w stanie wesprzeć rodziny, które znalazły się w sytuacji znanej jej z własnego dzieciństwa – zmuszone do opuszczenia rodzinnego domu i szukania bezpieczeństwa z dala od niego.

Przypomnijmy, że Mila Kunis zdradziła sekret trwałego małżeństwa z Ashtonem Kutcherem.

Mila Kunis opowiedziała o swoich emocjach na początku pełnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Czytaj nas na