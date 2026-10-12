Мила Кунис собрала более 37 миллионов долларов для украинцев

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис в детстве покинула Украину вместе с семьёй в поисках лучшей жизни в США. Спустя годы она воспользовалась своим успехом, чтобы помочь украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны.

Когда Миле Кунис было всего семь лет, её семья эмигрировала из Украины в Соединённые Штаты. Семья приехала с 250 долларами, а сама девочка совсем не знала английского языка.

Родители актрисы оставили на родине устоявшуюся жизнь и профессиональную карьеру. В США им пришлось браться за любую доступную работу, чтобы обеспечить семью и начать всё с нуля.

Впоследствии Мила Кунис смогла построить успешную актёрскую карьеру и стать одной из известных звёзд Голливуда.

Помощь Украине стала личным делом

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину актриса вместе с мужем, голливудским актером Эштоном Кутчером, организовала масштабную благотворительную кампанию на платформе GoFundMe.

Супруги вложили в сбор миллионы долларов из собственных средств и призвали людей со всего мира поддержать украинцев, пострадавших от войны. В результате кампания собрала более 37 миллионов долларов.

Средства были направлены на обеспечение временным жильем, гуманитарную помощь и необходимые вещи для украинских семей, которые лишились крова или были вынуждены эвакуироваться.

Для Кунис эта инициатива имела особое значение. Она сама в детстве пережила переезд в другую страну, языковой барьер и необходимость начинать жизнь заново.

История актрисы стала примером того, как личный опыт может перерасти в масштабную помощь другим. Построив карьеру в США, Мила Кунис смогла поддержать семьи, оказавшиеся в обстоятельствах, знакомых ей по собственному детству, — вынужденно покинуть родной дом и искать безопасности вдали от него.

Напомним, Мила Кунис раскрыла секрет крепкого брака с Эштоном Катчером.

Мила Кунис рассказала о своих эмоциях в начале полномасштабной войны РФ против Украины.

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