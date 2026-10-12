Міла Куніс зібрала понад $37 мільйонів для українців

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Американська акторка українського походження Міла Куніс у дитинстві залишила Україну разом із родиною, шукаючи кращого життя у США. Через роки вона використала власний успіх, щоб допомогти українцям, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Коли Мілі Куніс було лише сім років, її сім’я емігрувала з України до Сполучених Штатів. Родина приїхала з 250 доларами, а сама дівчинка зовсім не знала англійської мови.

Батьки акторки залишили на батьківщині усталене життя та професійну кар’єру. У США їм довелося братися за будь-яку доступну роботу, аби забезпечити родину та почати все спочатку.

Згодом Міла Куніс змогла побудувати успішну акторську кар’єру й стати однією з відомих зірок Голлівуду.

Допомога Україні стала особистою справою

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну акторка разом із чоловіком, голлівудським актором Ештоном Кутчером, організувала масштабну благодійну кампанію на платформі GoFundMe.

Подружжя долучило до збору мільйони доларів власних коштів і закликало людей з усього світу підтримати українців, які постраждали від війни. У результаті кампанія зібрала понад 37 мільйонів доларів.

Кошти спрямували на забезпечення тимчасовим житлом, гуманітарну допомогу та необхідні речі для українських родин, які втратили домівки або були змушені евакуюватися.

Для Куніс ця ініціатива мала особливе значення. Вона сама в дитинстві пережила переїзд до іншої країни, мовний бар’єр і необхідність починати життя заново.

Історія акторки стала прикладом того, як особистий досвід може перерости в масштабну допомогу іншим. Побудувавши кар’єру у США, Міла Куніс змогла підтримати родини, які опинилися в обставинах, знайомих їй із власного дитинства, — вимушено залишити рідний дім і шукати безпеки далеко від нього.

Нагадаємо, Міла Куніс розкрила секрет міцного шлюбу з Ештоном Катчером.

Міла Куніс розповіла про свої емоції на початку повномасштабної війни рф проти України.

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