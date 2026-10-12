W wyniku ataku izraelskiego drona na północny zachód od Rafah w Palestynie, na południu Strefy Gazy, zginęło dwóch Palestyńczyków, a kolejne trzy osoby odniosły krytyczne obrażenia. Powołując się na źródła medyczne, informuje o tym Anadolu Agency.

Atak w pobliżu meczetu

Według agencji dron wystrzelił co najmniej jeden pocisk w kierunku grupy osób w pobliżu meczetu Muawiyi w rejonie Al-Mawasi, położonym na północny zachód od miasta. Źródła medyczne poinformowały o dwóch zabitych i trzech ciężko rannych.

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Osobno lokalne źródła podały, że izraelska artyleria ostrzelała obszary na północny wschód od Chan Junis na południu Strefy Gazy. Izraelskie siły morskie również otworzyły ogień i ostrzelały wybrzeże miasta Gaza na północy enklawy. Nie informowano o poszkodowanych w wyniku tego ostrzału.

Dane Ministerstwa Zdrowia Gazy

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia Gazy, od wejścia w życie zawieszenia broni 10 października 2025 roku izraelska armia w wyniku codziennych ataków zabiła 1 488 Palestyńczyków, a kolejnych 5 281 osób zostało rannych. Resort oświadczył również, że od października 2023 roku w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące Palestyńczyków, a ponad 175 tysięcy osób odniosło obrażenia.

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