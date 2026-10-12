В результате удара израильского беспилотника к северо-западу от Рафаха в Палестине, на юге сектора Газа, погибли двое палестинцев, еще трое получили критические ранения. Об этом со ссылкой на медицинские источники сообщает Anadolu Agency.

Удар возле мечети

По данным агентства, беспилотник выпустил как минимум одну ракету по группе людей возле мечети Муавии в районе Аль-Маваси, расположенном к северо-западу от города. Медицинские источники сообщили о двух погибших и трех тяжелораненых.

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Отдельно местные источники заявили, что израильская артиллерия обстреляла районы к северо-востоку от Хан-Юниса на юге сектора Газа. Израильские военно-морские силы также открывали огонь и обстреливали побережье города Газа на севере анклава. О пострадавших в результате этого обстрела не сообщалось.

Данные Минздрава Газы

По последним данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия режима прекращения огня 10 октября 2025 года израильская армия в результате ежедневных атак убила 1 488 палестинцев, еще 5 281 человек получил ранения. Ведомство также заявило, что с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 175 тысяч человек получили ранения.

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