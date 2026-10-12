Prezydenci Egiptu Abdel Fattah el-Sisi i Indonezji Prabowo Subianto podczas rozmów w Dżakarcie 11 października uzgodnili, że będą dążyć do zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej do 5 mld dolarów do 2030 roku. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na oświadczenie egipskiej administracji prezydenckiej.

Według strony indonezyjskiej w 2025 roku handel między krajami wyniósł 2,38 mld dolarów. Indonezja wyeksportowała do Egiptu towary o wartości 1,94 mld dolarów, podczas gdy egipski eksport do Indonezji oszacowano na 439,8 mln dolarów. W pierwszej połowie 2026 roku wzajemna wymiana handlowa osiągnęła 1,74 mld dolarów.

Cztery memoranda

Sisi i Subianto byli świadkami podpisania czterech memorandów o porozumieniu. Dotyczą one rybołówstwa i spraw morskich, statystyki, planu działania w sprawie partnerstwa strategicznego, a także zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, służbowych i specjalnych. Takie dokumenty są deklaracjami intencji, a nie wiążącymi umowami międzynarodowymi.

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Prezydent Egiptu wezwał również indonezyjskie firmy do zwiększania inwestycji na egipskim rynku. W sierpniu indonezyjski minister handlu Budi Santoso zaproponował rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o preferencyjnym handlu oraz umowy o wolnym handlu z Egiptem.

Inwestycje w surowce i logistykę

We wspólnym oświadczeniu prezydenci odnotowali postępy we współpracy indonezyjskiego funduszu państwowego Danantara i egipskiej agencji Future of Egypt for Sustainable Development. Strony rozważają możliwości współpracy w zakresie oleju palmowego i jego produktów, nawozów fosforowych i surowców do ich produkcji, a także infrastruktury, energetyki, logistyki i agrobiznesu.

Osobno Egipt i Indonezja zadeklarowały zamiar pogłębiania więzi obronnych i bezpieczeństwa. Według przedstawiciela prezydenta Egiptu Prabowo poparł stanowisko Kairu w sprawie ochrony jego praw do wód Nilu. Przywódcy wezwali także do deeskalacji w regionie Zatoki Perskiej oraz bezpiecznego i trwałego dostępu humanitarnego do Strefy Gazy.

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