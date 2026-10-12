埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托10月11日在雅加达举行会谈时，同意力争在2030年前将双边贸易额提高至50亿美元。The Rio Times报道称，消息援引埃及总统府的一份声明。

根据印尼方面的数据，2025年两国贸易额为23.8亿美元。印尼向埃及出口了价值19.4亿美元的商品，而埃及对印尼出口额估计为4.398亿美元。2026年上半年，双边贸易额达到17.4亿美元。

四份谅解备忘录

塞西和苏比安托见证了四份谅解备忘录的签署。这些备忘录涉及渔业和海事事务、统计、战略伙伴关系行动计划，以及对持外交、公务和特别护照人员免签。此类文件是意向声明，而非具有约束力的国际条约。

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埃及总统还呼吁印尼企业增加对埃及市场的投资。今年8月，印尼贸易部长布迪·桑托索曾提议启动与埃及就优惠贸易协定和自由贸易协定进行谈判。

对原材料和物流的投资

两国总统在联合声明中指出，印尼主权基金Danantara与埃及Future of Egypt for Sustainable Development机构之间的合作取得进展。双方正在考虑在棕榈油及其产品、磷肥及其原材料，以及基础设施、能源、物流和农业综合企业领域开展合作的机会。

此外，埃及和印尼表示有意深化防务和安全联系。据埃及总统的一名代表称，普拉博沃支持开罗关于保护其尼罗河水域权利的立场。两国领导人还呼吁波斯湾地区局势降级，并确保向加沙地带提供安全且可持续的人道主义援助准入。

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