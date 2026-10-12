波兰众议院委员会将就11人向检方提出申请——Interia

波兰众议院调查Pegasus系统使用情况的委员会在工作超过两年后，决定就11人向检方提出申请。其中包括兹比格涅夫·焦布罗、马里乌什·卡明斯基以及前情报部门负责人，Interia报道。

可能的违法行为

委员会的申请涉及的事项包括可能滥用职权和造成财产损失。委员会召开会议，介绍关于采购Pegasus、该系统使用的合法性及使用方式的报告公开部分。会议由议员马格达莱娜·斯罗卡主持。

斯罗卡表示，该报告不仅涉及一款计算机程序，还涉及当局使用侵犯公民权利的工具。她称，统一右翼的代表在试图启动该系统时误导了法院，并且未妥善处理安全问题。

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专家结论

会议前夕，波兰国家检察院公布了国内安全局专家的结论。根据他们的评估，Pegasus能够在用户不知情和未同意的情况下，从移动设备获取广泛的数据。

专家还认定，中央反腐败局并未完全控制该系统的运行。检察院称，软件制造商可能获得对用于处理和存储行动监控材料的基础设施的访问权限，而该系统传输的数据离开了波兰领土。Pegasus的制造商是一家来自以色列的私营公司。

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