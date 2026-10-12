Комиссия Сейма Польши по расследованию использования системы Pegasus после более чем двух лет работы решила обратиться в прокуратуру в отношении 11 человек. Среди них — Збигнев Зёбро, Мариуш Каминьский и бывшие руководители спецслужб, сообщает Interia.

Возможные правонарушения

В обращениях комиссии речь идет, в частности, о возможном превышении полномочий и причинении имущественного ущерба. Комиссия собралась для презентации открытой части отчета о приобретении Pegasus, законности и способе использования системы. Заседание возглавляла депутат Магдалена Срока.

По словам Сроки, отчет касается не только компьютерной программы, но и использования властями инструмента, вмешивавшегося в права граждан. Она заявила, что представители «Объединенной правицы», пытаясь запустить систему, вводили суды в заблуждение и не позаботились о вопросах безопасности.

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Выводы экспертов

Накануне заседания Национальная прокуратура Польши обнародовала выводы экспертов Агентства внутренней безопасности. По их оценке, Pegasus позволял получать широкий спектр данных с мобильных устройств без ведома и согласия пользователей.

Эксперты также установили, что Центральное антикоррупционное бюро не имело полного контроля над работой системы. По данным прокуратуры, производитель программного обеспечения мог получить доступ к инфраструктуре, где обрабатывались и хранились материалы оперативного контроля, а данные, передаваемые системой, покидали территорию Польши. Производителем Pegasus была частная компания из Израиля.

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