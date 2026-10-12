Komisja Sejmu Polski skieruje sprawy 11 osób do prokuratury — Interia

Komisja śledcza Sejmu Polski ds. wykorzystania systemu Pegasus po ponad dwóch latach pracy zdecydowała się skierować sprawy 11 osób do prokuratury. Wśród nich są Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński oraz byli szefowie służb specjalnych, informuje Interia.

Możliwe przestępstwa

W zawiadomieniach komisji chodzi między innymi o możliwe przekroczenie uprawnień i wyrządzenie szkody majątkowej. Komisja zebrała się, aby zaprezentować jawną część raportu dotyczącego zakupu Pegasus, legalności i sposobu wykorzystania systemu. Posiedzeniu przewodniczyła posłanka Magdalena Sroka.

Według Sroki raport dotyczy nie tylko programu komputerowego, lecz także wykorzystania przez władze narzędzia ingerującego w prawa obywateli. Oświadczyła, że przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy, próbując uruchomić system, wprowadzali sądy w błąd i nie zadbali o kwestie bezpieczeństwa.

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Wnioski ekspertów

W przeddzień posiedzenia Prokuratura Krajowa Polski opublikowała wnioski ekspertów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według ich oceny Pegasus umożliwiał uzyskanie szerokiego zakresu danych z urządzeń mobilnych bez wiedzy i zgody użytkowników.

Eksperci ustalili również, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie miało pełnej kontroli nad działaniem systemu. Według prokuratury producent oprogramowania mógł uzyskać dostęp do infrastruktury, w której przetwarzano i przechowywano materiały kontroli operacyjnej, a dane przekazywane przez system opuszczały terytorium Polski. Producentem Pegasus była prywatna firma z Izraela.

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