Президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Индонезии Прабово Субианто во время переговоров в Джакарте 11 октября договорились стремиться увеличить двусторонний товарооборот до 5 млрд долларов США к 2030 году. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на заявление египетской президентской администрации.

По данным индонезийской стороны, в 2025 году объем торговли между странами составил 2,38 млрд долларов. Индонезия экспортировала в Египет товаров на 1,94 млрд долларов, тогда как египетский экспорт в Индонезию оценивался в 439,8 млн долларов. В первой половине 2026 года взаимная торговля достигла 1,74 млрд долларов.

Четыре меморандума

Сиси и Субианто стали свидетелями подписания четырех меморандумов о взаимопонимании. Они касаются рыболовства и морских дел, статистики, плана действий по стратегическому партнерству, а также отмены виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Такие документы являются заявлениями о намерениях, а не обязательными международными договорами.

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Президент Египта также призвал индонезийские компании наращивать инвестиции в египетский рынок. В августе министр торговли Индонезии Буди Сантосо предлагал начать переговоры по соглашению о преференциальной торговле и соглашению о свободной торговле с Египтом.

Инвестиции в сырье и логистику

В совместном заявлении президенты отметили прогресс в сотрудничестве индонезийского суверенного фонда Danantara и египетского агентства Future of Egypt for Sustainable Development. Стороны рассматривают возможности взаимодействия в сфере пальмового масла и его продуктов, фосфатных удобрений и сырья для них, а также в инфраструктуре, энергетике, логистике и агробизнесе.

Отдельно Египет и Индонезия заявили о намерении углублять оборонные связи и связи в сфере безопасности. По словам представителя президента Египта, Прабово поддержал позицию Каира по защите его прав на воды Нила. Лидеры также призвали к деэскалации в регионе Персидского залива и безопасному и устойчивому гуманитарному доступу в сектор Газа.

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