В Сингапуре правительство обеспокоено тем, что искусственный интеллект может ограничить молодым работникам доступ к стартовым задачам, на которых они получают первый профессиональный опыт. Премьер-министр и министр финансов Лоуренс Вонг заявил, что власти изучают вопросы обучения и наставничества молодых специалистов в различных отраслях, сообщает Channel NewsAsia.

Обучение в начале карьеры

Вонг выступил 12 октября на конференции DBS Asia Future Forward во время беседы с генеральным директором DBS Group Тан Су Шань. Он вспомнил, что в начале работы государственным служащим делал заметки, готовил речи и презентации для руководителей. По его словам, такие рутинные задачи имеют образовательную ценность для молодых работников.

Премьер отметил, что ИИ может заменить значительную часть этой работы, однако работодателям не следует допускать автоматизации самого процесса профессионального обучения. Он призвал компании более целенаправленно заниматься подготовкой и наставничеством молодых сотрудников.

Правительство также рассматривает, нужны ли новые программы, которые поощряли бы компании уделять этому больше внимания. Согласно отчету Министерства трудовых ресурсов Сингапура, опубликованному в апреле, среди компаний, внедривших ИИ, 6,2% сообщили о сокращении численности персонала, а еще 8,5% — о снижении активности найма. В то же время большинство предприятий заявили о перепроектировании должностей, создании новых вакансий, связанных с ИИ, или переводе работников на другие роли.

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Человеческая ответственность и стандарты

Вонг подчеркнул, что Сингапур стремится воспользоваться преимуществами ИИ для повышения производительности, но одновременно хочет, чтобы технологии приносили пользу всем гражданам. По его словам, страна не пойдет на компромиссы в отношении критических систем, чувствительной информации и принципа человеческой ответственности за ключевые решения.

Премьер также поддержал введение международных стандартов безопасности для передовых систем ИИ. Он считает добровольные стандарты возможным первым шагом и предложил в дальнейшем развивать независимый международный надзор и аудит. В то же время Вонг отметил, что создание глобальных правил безопасной разработки ИИ в ближайшее время маловероятно.

Цифровые правила для АСЕАН

Отдельно на конференции обсудили Рамочное соглашение о цифровой экономике АСЕАН, которое планируют подписать на 49-м саммите организации в ноябре. Документ должен установить правила в отношении данных, платежей, цифровой торговли и ИИ для 11 государств АСЕАН. Вонг заявил, что соглашение должно снизить барьеры для трансграничной цифровой торговли и обмена данными в регионе.

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