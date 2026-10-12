W Singapurze rząd jest zaniepokojony, że sztuczna inteligencja może ograniczyć młodym pracownikom dostęp do zadań na poziomie początkowym, dzięki którym zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe. Premier i minister finansów Lawrence Wong oświadczył, że władze analizują kwestie szkolenia i mentoringu młodych specjalistów w różnych branżach, informuje Channel NewsAsia.

Szkolenie na początku kariery

Wong przemawiał 12 października na konferencji DBS Asia Future Forward podczas rozmowy z dyrektor generalną DBS Group Tan Su Shan. Przypomniał, że na początku pracy jako urzędnik państwowy sporządzał notatki, przygotowywał przemówienia i prezentacje dla przełożonych. Jak powiedział, takie rutynowe zadania mają wartość edukacyjną dla młodych pracowników.

Premier zaznaczył, że AI może zastąpić znaczną część tej pracy, jednak pracodawcy nie powinni dopuścić do automatyzacji samego procesu szkolenia zawodowego. Wezwał firmy do bardziej celowego zajmowania się przygotowaniem i mentoringiem młodych pracowników.

Rząd rozważa także, czy potrzebne są nowe programy, które zachęcałyby firmy do poświęcania temu większej uwagi. Według raportu singapurskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich opublikowanego w kwietniu, wśród firm, które wdrożyły AI, 6,2% zgłosiło redukcję zatrudnienia, a kolejne 8,5% — spadek aktywności rekrutacyjnej. Jednocześnie większość przedsiębiorstw poinformowała o przeprojektowaniu stanowisk, utworzeniu nowych wakatów związanych z AI lub przeniesieniu pracowników do innych ról.

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Ludzka odpowiedzialność i standardy

Wong podkreślił, że Singapur chce korzystać z zalet AI dla zwiększenia produktywności, lecz jednocześnie dąży do tego, by technologie przynosiły korzyści wszystkim obywatelom. Jak powiedział, kraj nie pójdzie na kompromis w kwestii systemów krytycznych, wrażliwych informacji oraz zasady ludzkiej odpowiedzialności za kluczowe decyzje.

Premier poparł również wprowadzenie międzynarodowych standardów bezpieczeństwa dla zaawansowanych systemów AI. Uważa dobrowolne standardy za możliwy pierwszy krok i zaproponował dalszy rozwój niezależnego międzynarodowego nadzoru oraz audytu. Jednocześnie Wong zauważył, że stworzenie globalnych zasad bezpiecznego rozwoju AI w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne.

Cyfrowe zasady dla ASEAN

Podczas konferencji osobno omówiono Ramową umowę o gospodarce cyfrowej ASEAN, którą planuje się podpisać na 49. szczycie organizacji w listopadzie. Dokument ma ustanowić zasady dotyczące danych, płatności, handlu cyfrowego i AI dla 11 państw ASEAN. Wong oświadczył, że umowa powinna zmniejszyć bariery dla transgranicznego handlu cyfrowego i wymiany danych w regionie.

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