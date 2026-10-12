Антитеррористический суд Исламабада в Пакистане обязал администрацию тюрьмы разрешить адвокатам встретиться с правозащитницей Имаан Мазари и её мужем Хади Али Чаттой. Супруги выражали обеспокоенность доступом к юридической защите и справедливостью судебного разбирательства по делу о демонтаже барьеров безопасности, сообщает Dawn.

Доступ к защите

Судья Тахир Аббас Сипра постановил разрешить обвиняемым встречи с адвокатами Риасатом Али Азадом, Зайнаб Джанджуа и Аймалом Ханом. Мазари и Чатта участвовали в заседании по видеосвязи, тогда как в суде присутствовали мать Мазари, бывшая министр по правам человека Ширин Мазари, а также двое адвокатов.

Защита попросила отложить слушание, сообщив, что обжалует в Высоком суде Исламабада решение от 10 октября. Адвокат Азад подчеркнул необходимость справедливого судебного процесса и заявил, что защита не знает, что именно произошло и где произошёл предполагаемый инцидент.

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Во время заседания Мазари и Чатта пожаловались на проблемы со связью. По словам Чатты, камеры, установленные в зоне встреч в тюрьме, затрудняют конфиденциальное общение с адвокатами. Он также возразил против проведения слушаний без личного присутствия обвиняемых в суде.

Обвинения и противоречивые отчёты

Супругам предъявили обвинения 7 октября. Дело касается предполагаемого препятствования маршруту безопасности международной крикетной команды и подстрекательства к общественным беспорядкам. 10 октября суд завершил рассмотрение ходатайства пары о снятии обвинений в терроризме. Прокурор сообщил, что суду ещё предстоит заслушать девятерых свидетелей.

Суд также обратил внимание на расхождение в отчётах администрации тюрьмы Адиала. 10 октября Мазари подключили по видеосвязи к заседанию по этому делу, однако по другому делу, связанному с бывшим депутатом Али Вазиром, администрация в тот же день сослалась на отсутствие интернета. Судья выдал повторное уведомление с требованием объяснений и приказал обеспечить Мазари видеосвязь по другому делу 19 октября. Следующее слушание по делу супругов назначили на 14 октября.

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