Sąd antyterrorystyczny w Islamabadzie w Pakistanie zobowiązał administrację więzienia do umożliwienia prawnikom spotkania z obrończynią praw człowieka Imaan Mazari i jej mężem Hadim Alim Chattą. Małżonkowie wyrażali obawy dotyczące dostępu do obrony prawnej i rzetelności postępowania w sprawie usunięcia barier bezpieczeństwa, informuje Dawn.

Dostęp do obrony

Sędzia Tahir Abbas Sipra nakazał umożliwić oskarżonym spotkania z prawnikami Riasatem Alim Azadem, Zainab Janjuą i Aimalem Khanem. Mazari i Chatta uczestniczyli w posiedzeniu za pośrednictwem łącza wideo, podczas gdy w sądzie obecni byli matka Mazari, była minister praw człowieka Shireen Mazari, oraz dwoje prawników.

Obrona wniosła o odroczenie rozprawy, informując, że zaskarża w Wysokim Sądzie w Islamabadzie decyzję z 10 października. Prawnik Azad podkreślił potrzebę rzetelnego procesu i oświadczył, że obrona nie wie, co dokładnie się stało ani gdzie doszło do domniemanego incydentu.

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Podczas posiedzenia Mazari i Chatta skarżyli się na problemy z łącznością. Według Chatty kamery zainstalowane w więziennej strefie spotkań utrudniają poufną komunikację z prawnikami. Sprzeciwił się on również prowadzeniu rozpraw bez osobistej obecności oskarżonych w sądzie.

Zarzuty i sprzeczne raporty

Małżonkom postawiono zarzuty 7 października. Sprawa dotyczy rzekomego utrudniania trasy bezpieczeństwa międzynarodowej drużyny krykieta oraz podżegania do zamieszek publicznych. 10 października sąd zakończył rozpatrywanie wniosku pary o uchylenie zarzutów terroryzmu. Prokurator poinformował, że sąd musi jeszcze przesłuchać dziewięciu świadków.

Sąd zwrócił również uwagę na rozbieżność w raportach administracji więzienia Adiala. 10 października Mazari została połączona za pośrednictwem łącza wideo z posiedzeniem w tej sprawie, jednak w innej sprawie dotyczącej byłego deputowanego Alego Wazira administracja tego samego dnia powołała się na brak internetu. Sędzia wydał ponowne zawiadomienie z żądaniem wyjaśnień i nakazał zapewnić Mazari połączenie wideo w innej sprawie 19 października. Kolejną rozprawę w sprawie małżonków wyznaczono na 14 października.

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