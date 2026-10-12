Суд Ісламабада дозволив адвокатам зустріч із Імаан Мазарі та її чоловіком — Dawn

Антитерористичний суд Ісламабада в Пакистані зобов’язав адміністрацію в’язниці дозволити адвокатам зустрітися з правозахисницею Імаан Мазарі та її чоловіком Хаді Алі Чаттою. Подружжя висловлювало занепокоєння щодо доступу до юридичного захисту та справедливості судового розгляду у справі про демонтаж бар’єрів безпеки, повідомляє Dawn.

Доступ до захисту

Суддя Тахір Аббас Сіпра постановив дозволити зустрічі обвинувачених із адвокатами Ріасатом Алі Азадом, Зайнаб Джанджуа та Аймалом Ханом. Мазарі й Чатта брали участь у засіданні через відеозв’язок, тоді як у суді були присутні мати Мазарі, колишня міністерка з прав людини Ширін Мазарі, а також двоє адвокатів.

Захист просив відкласти слухання, повідомивши, що оскаржує в Ісламабадському високому суді рішення від 10 жовтня. Адвокат Азад наголосив на необхідності справедливого судового процесу та заявив, що захист не знає, що саме сталося і де відбувся ймовірний інцидент.

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Під час засідання Мазарі та Чатта поскаржилися на проблеми зі зв’язком. За словами Чатти, камери, встановлені в зоні зустрічей у в’язниці, ускладнюють конфіденційне спілкування з адвокатами. Він також заперечив проти проведення слухань без особистої присутності обвинувачених у суді.

Обвинувачення та суперечливі звіти

Подружжю висунули обвинувачення 7 жовтня. Справа стосується ймовірного перешкоджання маршруту безпеки міжнародної крикетної команди та підбурювання до громадських заворушень. 10 жовтня суд завершив розгляд клопотання пари про зняття обвинувачень у тероризмі. Прокурор повідомив, що суд ще має заслухати дев’ятьох свідків.

Суд також звернув увагу на розбіжність у звітах адміністрації в’язниці Адіала. 10 жовтня Мазарі підключили до засідання у цій справі через відеозв’язок, однак в іншій справі, пов’язаній із колишнім депутатом Алі Вазіром, адміністрація того ж дня послалася на відсутність інтернету. Суддя видав повторне повідомлення з вимогою пояснень та наказав забезпечити відеозв’язок Мазарі в іншій справі 19 жовтня. Наступне слухання у справі подружжя призначили на 14 жовтня.

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