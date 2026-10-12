巴基斯坦伊斯兰堡反恐法院责令监狱管理部门允许律师会见人权活动人士伊曼·马扎里及其丈夫哈迪·阿里·查塔。这对夫妇对在一宗涉及拆除安全屏障的案件中获得法律辩护的机会以及审判的公正性表示担忧，《黎明报》报道。

获得辩护的机会

法官塔希尔·阿巴斯·西普拉裁定，应允许被告与律师里亚萨特·阿里·阿扎德、扎伊纳布·詹朱阿和艾迈勒·汗会面。马扎里和查塔通过视频连线参加了听证会，而马扎里的母亲、前人权部长希琳·马扎里以及两名律师出席了法庭。

辩方请求推迟听证会，称其正在伊斯兰堡高等法院对10月10日的裁决提出上诉。律师阿扎德强调了公平审判的必要性，并表示辩方不知道究竟发生了什么，也不知道所谓事件发生在何处。

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在听证期间，马扎里和查塔抱怨通信存在问题。查塔表示，监狱会见区域安装的摄像头使与律师进行保密沟通变得困难。他还反对在被告未亲自出庭的情况下举行听证会。

指控与相互矛盾的报告

这对夫妇于10月7日被起诉。该案涉及涉嫌妨碍一支国际板球队的安保路线，以及煽动公共骚乱。10月10日，法院结束了对这对夫妇要求撤销恐怖主义指控申请的审议。检察官表示，法院仍需听取九名证人的证词。

法院还注意到阿迪亚拉监狱管理部门报告中的不一致。10月10日，马扎里通过视频连线参加了本案的听证会，但在另一起涉及前议员阿里·瓦齐尔的案件中，管理部门同日以没有互联网为由作出解释。法官再次发出通知要求作出说明，并下令于10月19日在另一起案件中为马扎里提供视频连线。这对夫妇案件的下一次听证会定于10月14日举行。

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