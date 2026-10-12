Глобальный индекс многомерной бедности ООН вырос впервые с момента его создания в 2010 году. Число людей, живущих в острой бедности, достигло 1,2 млрд, сообщает Dawn со ссылкой на Программу развития ООН.

На 51,5 млн больше людей в бедности

В отчете за 2026 год Программа развития ООН и Оксфордская инициатива по вопросам бедности и человеческого развития насчитали на 51,5 млн больше людей, живущих в острой бедности, чем годом ранее. Более половины из 1,2 млрд человек, охваченных этим показателем, составляют дети.

Администратор Программы развития ООН Александер де Кроо назвал рост показателя «сигналом тревоги для мира». По его словам, за статистикой стоят люди, которые одновременно сталкиваются с голодом, пропусками обучения, нехваткой чистой воды или электроэнергии.

Влияние прироста населения

В ООН отметили, что одним из главных факторов зафиксированного увеличения стал прирост населения. В то же время новые данные были доступны лишь по 13 из 108 стран, охваченных исследованием.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отчет демонстрирует неоднородную ситуацию: за последние 15 лет 33 страны как минимум вдвое сократили долю населения, живущего в бедности по критериям индекса. К ним относятся шесть государств Африки к югу от Сахары, а самый быстрый прогресс среди стран Азии зафиксировали в Китае и Вьетнаме.

Больше всего людей, живущих в бедности, как и в прошлом году, проживают в Африке к югу от Сахары и Южной Азии. В Египте, Непале и Таджикистане существенно сократились и уровень бедности, и число людей в многомерной бедности. В Анголе и Замбии доля бедного населения снизилась, однако прирост населения перевесил это сокращение.

Индекс учитывает такие показатели, как отсутствие надлежащего жилья, санитарии, электроэнергии, топлива для приготовления пищи, продовольствия и образования.

Читай нас в