Globalny indeks ubóstwa wielowymiarowego ONZ wzrósł po raz pierwszy od czasu jego utworzenia w 2010 roku. Liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie osiągnęła 1,2 mld, donosi Dawn, powołując się na Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

O 51,5 mln więcej osób w ubóstwie

W raporcie za 2026 rok Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Oksfordzka Inicjatywa ds. Ubóstwa i Rozwoju Człowieka naliczyły o 51,5 mln więcej osób żyjących w skrajnym ubóstwie niż rok wcześniej. Ponad połowę z 1,2 mld osób objętych tym wskaźnikiem stanowią dzieci.

Administrator Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Alexander De Croo nazwał wzrost wskaźnika „sygnałem alarmowym dla świata”. Jak powiedział, za statystykami stoją ludzie, którzy jednocześnie zmagają się z głodem, opuszczaniem nauki oraz brakiem czystej wody lub energii elektrycznej.

Wpływ wzrostu populacji

ONZ zaznaczyła, że jednym z głównych czynników odnotowanego wzrostu był przyrost ludności. Jednocześnie nowe dane były dostępne tylko dla 13 ze 108 krajów objętych badaniem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Raport pokazuje niejednorodną sytuację: w ciągu ostatnich 15 lat 33 kraje co najmniej o połowę zmniejszyły odsetek ludności żyjącej w ubóstwie według kryteriów indeksu. Należy do nich sześć państw Afryki Subsaharyjskiej, a najszybszy postęp wśród krajów Azji odnotowano w Chinach i Wietnamie.

Najwięcej osób żyjących w ubóstwie, podobnie jak w ubiegłym roku, mieszka w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej. W Egipcie, Nepalu i Tadżykistanie znacznie zmniejszyły się zarówno poziom ubóstwa, jak i liczba osób żyjących w ubóstwie wielowymiarowym. W Angoli i Zambii udział ubogiej ludności spadł, jednak przyrost ludności przeważył nad tym spadkiem.

Indeks uwzględnia takie wskaźniki jak brak odpowiednich warunków mieszkaniowych, sanitarnych, energii elektrycznej, paliwa do gotowania, żywności i edukacji.

Czytaj nas na