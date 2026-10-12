联合国全球多维贫困指数自2010年设立以来首次上升。生活在极端贫困中的人数达到12亿，Dawn报道称，消息援引联合国开发计划署的数据。

贫困人口增加5150万

在2026年报告中，联合国开发计划署和牛津贫困与人类发展倡议指出，处于极端贫困的人数比一年前增加了5150万。在该指标覆盖的12亿人中，超过一半是儿童。

联合国开发计划署署长亚历山大·德克罗称，这一指标的上升是“对世界的警钟”。他说，这些统计数字背后，是同时面临饥饿、缺课、缺乏清洁饮用水或电力的人们。

人口增长的影响

联合国指出，人口增长是导致这一增幅的主要因素之一。同时，研究涵盖的108个国家中，只有13个国家获得了新数据。

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报告显示情况并不均衡：过去15年间，33个国家按照该指数标准生活在贫困中的人口占比至少减少了一半。其中包括6个撒哈拉以南非洲国家；在亚洲国家中，中国和越南取得了最快进展。

与去年一样，生活在贫困中的人口最多的地区是撒哈拉以南非洲和南亚。在埃及、尼泊尔和塔吉克斯坦，贫困率和处于多维贫困的人数均显著减少。在安哥拉和赞比亚，贫困人口占比下降，但人口增长抵消了这一降幅。

该指数考量的指标包括缺乏适当住房、卫生设施、电力、烹饪燃料、食物和教育。

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