Министерство обороны Тайваня предложило разрешить военным пилотам служить до 58 лет. Инициатива должна помочь сохранить опытных авиаторов перед формированием подразделений, оснащенных 66 новыми истребителями F-16V Block 70, заказанными в США, сообщает South China Morning Post.

72 дополнительные должности

Согласно плану, предельный возраст службы для пилотов в званиях подполковника и полковника могут повысить примерно с 48 и 52 лет соответственно до 58 лет. В то же время план предусматривает сохранение действующих максимальных сроков службы, которые сейчас составляют 26 лет для подполковников и 30 лет для полковников.

Военно-воздушные силы планируют создать 72 дополнительные должности для высококвалифицированных пилотов в званиях подполковника и полковника, прослуживших не менее 14 лет. Эти должности будут находиться за пределами штатной численности: офицеры смогут сохранить звание, летать вместо выполнения командной или административной работы, а также обучать младших пилотов. Они продолжат получать надбавки за летную службу и выплаты за продление службы.

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Потребность в кадрах для F-16V

Министр обороны Веллингтон Ку Ли-сюн заявил, что схема призвана удержать опытных пилотов, которые могут перейти в коммерческие авиакомпании. Гражданские пилоты могут летать до 65 лет. С начала года со службы уволились 57 пилотов ВВС; все они завершили обязательный минимальный срок службы.

Тайваню необходимо назначить более 100 пилотов для эксплуатации дополнительных истребительных подразделений. Первые два из 66 F-16V Block 70 прибыли 2 октября на авиабазу Чжихан в уезде Тайдун на востоке Тайваня. Ожидается, что они будут служить в Седьмом тактическом истребительном крыле, которое формируется поэтапно.

В производство уже запущены 63 самолета, шесть из них находятся на этапе летных испытаний. В ВВС сообщили, что укомплектованность пилотских должностей составляет 87,8%, а после завершения подготовки пилотов в январе может вырасти до 91,3%. Предложение направили в Кабинет министров для утверждения 4 сентября, а его стоимость оценили более чем в 40 млн новых тайваньских долларов, или примерно в 1,3 млн долларов США.

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