Ministerstwo Obrony Tajwanu zaproponowało, aby piloci wojskowi mogli służyć do 58. roku życia. Inicjatywa ma pomóc w zatrzymaniu doświadczonych lotników przed utworzeniem jednostek wyposażonych w 66 nowych myśliwców F-16V Block 70 zamówionych w USA, informuje South China Morning Post.

72 dodatkowe stanowiska

Zgodnie z planem maksymalny wiek służby dla pilotów w stopniach podpułkownika i pułkownika może zostać podniesiony odpowiednio z około 48 i 52 lat do 58 lat. Jednocześnie plan przewiduje utrzymanie obecnych maksymalnych okresów służby, które wynoszą obecnie 26 lat dla podpułkowników i 30 lat dla pułkowników.

Siły Powietrzne planują utworzyć 72 dodatkowe stanowiska dla wysoko wykwalifikowanych pilotów w stopniach podpułkownika i pułkownika, którzy służyli co najmniej 14 lat. Stanowiska te będą poza limitami etatowymi: oficerowie będą mogli zachować stopień, latać zamiast wykonywać obowiązki dowódcze lub administracyjne, a także szkolić młodszych pilotów. Nadal będą otrzymywać dodatki za służbę lotniczą oraz świadczenia za przedłużenie służby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zapotrzebowanie na kadry dla F-16V

Minister obrony Wellington Koo Li-hsiung oświadczył, że program ma zatrzymać doświadczonych pilotów, którzy mogą przejść do linii komercyjnych. Piloci cywilni mogą latać do 65. roku życia. Od początku roku ze służby odeszło 57 pilotów Sił Powietrznych; wszyscy ukończyli obowiązkowy minimalny okres służby.

Tajwan musi przydzielić ponad 100 pilotów do obsługi dodatkowych jednostek myśliwskich. Pierwsze dwa z 66 samolotów F-16V Block 70 dotarły 2 października do bazy lotniczej Zhihang w powiecie Taitung we wschodnim Tajwanie. Oczekuje się, że będą służyć w 7. Skrzydle Taktycznych Myśliwców, które jest formowane etapami.

Do produkcji skierowano już 63 samoloty, z których sześć znajduje się na etapie prób w locie. Siły Powietrzne poinformowały, że obsada stanowisk pilota wynosi 87,8%, a po zakończeniu szkolenia pilotów w styczniu może wzrosnąć do 91,3%. Propozycję przekazano do zatwierdzenia Radzie Ministrów 4 września, a jej koszt oszacowano na ponad 40 mln nowych dolarów tajwańskich, czyli około 1,3 mln dolarów amerykańskich.

Czytaj nas na