台湾国防部提议允许军方飞行员服役至58岁。该倡议旨在为配备66架从美国订购的新型F-16V Block 70战斗机的部队组建工作留住经验丰富的飞行员，《南华早报》报道。

72个额外岗位

根据该计划，中校和上校军衔飞行员的最高服役年龄可能分别从约48岁和52岁提高至58岁。同时，该计划规定保留现行最长服役期限，即中校为26年、上校为30年。

空军计划为服役至少14年的高技能中校和上校飞行员增设72个岗位。这些岗位将不计入编制员额：军官可以保留军衔，从事飞行而非指挥或行政工作，并培训年轻飞行员。他们将继续获得飞行勤务津贴和延长服役的补贴。

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F-16V的人才需求

国防部长顾立雄表示，该计划旨在留住可能转入商业航空公司的经验丰富飞行员。民航飞行员可飞行至65岁。今年以来，已有57名空军飞行员离开服役岗位；他们均已完成强制规定的最低服役期限。

台湾需要指派100多名飞行员操作新增的战斗机部队。66架F-16V Block 70中的首两架于10月2日抵达台湾东部台东县的志航空军基地。预计它们将服役于正在分阶段组建的第七战术战斗机联队。

目前已有63架飞机进入生产阶段，其中6架正在进行飞行测试。空军表示，飞行员岗位的配备率为87.8%，在1月完成飞行员培训后可能升至91.3%。该提案于9月4日提交行政院批准，成本估计超过4000万新台币，约合130万美元。

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