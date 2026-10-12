OCHA: ограничения доступа охватили 65% сектора Газа — Al Jazeera

В секторе Газа ограничения доступа охватывают 65% территории, тогда как 2,1 млн человек находятся примерно на 35% площади анклава. В воскресенье израильские военные передвинули желтые бетонные блоки, обозначающие так называемую желтую линию, на десятки метров к западу в районе Шуджаия на юго-востоке города Газа. Это вынудило палестинские семьи покинуть район, сообщает Al Jazeera.

Смещение желтой линии

Желтая линия определяла зону, к которой израильские силы первоначально отступили в рамках первого этапа предложенного президентом США Дональдом Трампом 20-пунктного плана завершения войны. План предусматривал дальнейшие постепенные отводы войск. В начале действия перемирия Израиль контролировал 53% территории сектора Газа, а палестинцам оставались 47% — около 172 квадратных километров.

По данным издания, израильские силы неоднократно передвигали бетонные отметки на запад, иногда ночью, расширяя районы под своим контролем. В декабре исследовательская группа Forensic Architecture оценивала долю территории Газы под контролем Израиля в 58%. В марте израильская армия передала гуманитарным организациям карты новой «оранжевой линии» — зоны ограниченного доступа за пределами желтой линии, где гуманитарные перемещения необходимо согласовывать с военными.

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Перенаселение и разрушения

По данным Al Jazeera, на примерно 128 квадратных километрах, где находятся жители Газы, плотность населения достигла около 16 тысяч человек на квадратный километр. В среднем на одного человека приходится около 61 квадратного метра для жилья, дорог, школ, больниц и сельскохозяйственных угодий. До войны плотность населения сектора Газа оценивалась примерно в 6 тысяч человек на квадратный километр.

Спутниковый центр ООН UNOSAT установил, что 82% сооружений в секторе Газа повреждены или разрушены. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что лишь 3% сельскохозяйственных земель одновременно не повреждены и доступны. Более 950 тысяч человек живут в местах вынужденного перемещения, которым угрожает подтопление; большинство из них проживает в палатках или временных убежищах. По данным Al Jazeera, с момента объявления перемирия в секторе Газа погибли почти 1 500 человек.

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