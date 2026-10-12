OCHA: ograniczenia dostępu obejmują 65% Strefy Gazy — Al Jazeera

W Strefie Gazy ograniczenia dostępu obejmują 65% terytorium, podczas gdy 2,1 mln osób znajduje się na około 35% powierzchni enklawy. W niedzielę izraelskie wojsko przesunęło żółte betonowe bloki wyznaczające tak zwaną żółtą linię o dziesiątki metrów na zachód w rejonie Szudżaii w południowo-wschodniej części miasta Gaza. Zmusiło to palestyńskie rodziny do opuszczenia tego obszaru, informuje Al Jazeera.

Przesuwanie żółtej linii

Żółta linia wyznaczała obszar, do którego izraelskie siły początkowo wycofały się w ramach pierwszego etapu zaproponowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa 20-punktowego planu zakończenia wojny. Plan przewidywał dalsze stopniowe wycofywanie wojsk. Na początku obowiązywania zawieszenia broni Izrael kontrolował 53% terytorium Strefy Gazy, a Palestyńczykom pozostawało 47% — około 172 kilometry kwadratowe.

Według redakcji izraelskie siły wielokrotnie przesuwały betonowe oznaczenia na zachód, czasem nocą, rozszerzając obszary znajdujące się pod ich kontrolą. W grudniu grupa badawcza Forensic Architecture oceniała udział terytorium Gazy kontrolowanego przez Izrael na 58%. W marcu izraelska armia przekazała organizacjom humanitarnym mapy nowej „pomarańczowej linii” — strefy ograniczonego dostępu poza żółtą linią, gdzie przemieszczanie się w celach humanitarnych musi być uzgadniane z wojskiem.

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Przeludnienie i zniszczenia

Według Al Jazeery na około 128 kilometrach kwadratowych, gdzie przebywają mieszkańcy Gazy, gęstość zaludnienia osiągnęła około 16 tys. osób na kilometr kwadratowy. Średnio na jedną osobę przypada około 61 metrów kwadratowych na mieszkania, drogi, szkoły, szpitale i grunty rolne. Przed wojną gęstość zaludnienia Strefy Gazy szacowano na około 6 tys. osób na kilometr kwadratowy.

Centrum Satelitarne ONZ UNOSAT ustaliło, że 82% budynków w Strefie Gazy zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa poinformowała, że jedynie 3% gruntów rolnych jest jednocześnie nieuszkodzonych i dostępnych. Ponad 950 tys. osób mieszka w miejscach przymusowego przesiedlenia zagrożonych podtopieniami; większość z nich przebywa w namiotach lub tymczasowych schronieniach. Według Al Jazeery od ogłoszenia zawieszenia broni w Strefie Gazy zginęło prawie 1 500 osób.

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