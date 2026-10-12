OCHA：加沙地带65%的区域受到准入限制——半岛电视台

加沙地带65%的区域受到准入限制，而210万人被集中在该飞地约35%的面积内。周日，以色列军方在加沙城东南部舒贾伊亚地区，将标示所谓“黄线”的黄色混凝土块向西移动了数十米。这迫使巴勒斯坦家庭离开该地区，半岛电视台报道。

黄线的移动

黄线划定了以色列军队最初撤至的区域，这是美国总统唐纳德·特朗普提出的结束战争的20点计划第一阶段的一部分。该计划规定进一步逐步撤军。停火开始时，以色列控制着加沙地带53%的领土，巴勒斯坦人则剩下47%——约172平方公里。

据该媒体报道，以色列军队多次将混凝土标记向西移动，有时在夜间进行，从而扩大其控制区域。研究团队Forensic Architecture在12月估计，以色列控制的加沙领土比例为58%。3月，以色列军方向人道主义组织提供了新的“橙线”地图——这是黄线以外的限制进入区域，人道主义行动的移动须与军方协调。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

过度拥挤与破坏

据半岛电视台报道，在加沙居民所在的约128平方公里区域内，人口密度已达到每平方公里约1.6万人。平均每人约有61平方米可用于住房、道路、学校、医院和农业用地。战前，加沙地带的人口密度估计约为每平方公里6000人。

联合国卫星中心UNOSAT确认，加沙地带82%的建筑物已受损或被毁。联合国粮食及农业组织表示，只有3%的农业用地同时未受损且可进入。超过95万人生活在面临洪水威胁的流离失所安置点；其中大多数居住在帐篷或临时避难所。半岛电视台称，自宣布停火以来，加沙地带已有近1500人死亡。

关注我们在