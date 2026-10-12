Premier Chin Li Qiang weźmie udział w ceremonii otwarcia 140. Chińskich Targów Importu i Eksportu, znanych jako Targi Kantońskie, w Kantonie w Chinach. Odwiedzi również wydarzenia związane z targami i wygłosi przemówienie programowe.

Oświadczenie Ministerstwa Handlu

O planowanym udziale premiera poinformował rzecznik chińskiego Ministerstwa Handlu He Yadong, podaje ECNS. Materiał tej publikacji został opublikowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku.

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Chińskie Targi Importu i Eksportu są również nazywane Targami Kantońskimi. Wydarzenie, o którym mowa w oświadczeniu rzecznika ministerstwa, będzie 140. edycją tych targów.

Daty i miejsce wydarzenia

Według He Yadonga 140. Targi Kantońskie potrwają od 15 października do 4 listopada. Odbędą się w Kantonie, centrum administracyjnym prowincji Guangdong w południowych Chinach.

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