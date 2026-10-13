Rząd federalny Nigerii planuje do 2030 roku dodatkowo zainwestować 3 mld dolarów w sektor ochrony zdrowia. Poinformował o tym w Abudży koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Muhammad Pate, jak podaje Premium Times Nigeria.

Według ministra środki mają stać się częścią mechanizmu przejściowego uzgodnionego przez Nigerię i Stany Zjednoczone. Jego celem jest, aby do 2030 roku Nigeria w pełni finansowała własny system ochrony zdrowia, podczas gdy strona amerykańska będzie stopniowo ograniczać swój wkład. Pate powiedział, że przewidywane wydatki rządu federalnego przekroczą wkład USA w tym okresie.

Przejście od pomocy zewnętrznej

Nigeria i Stany Zjednoczone podpisały 19 grudnia 2025 roku pięcioletnie dwustronne memorandum o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia w ramach amerykańskiej strategii America First Global Health Strategy. Według ministra USA przez około 25 lat wspierały w Nigerii programy walki z HIV, gruźlicą i malarią, z których skorzystały miliony ludzi.

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Pate zaznaczył, że po zmianie polityki rządu USA w 2025 roku Nigeria postanowiła wziąć na siebie większą odpowiedzialność za finansowanie takich programów. Przyznał, że kraj obecnie nie może w pełni zaspokoić potrzeb sektora medycznego z własnych środków, dlatego przejście wymaga zwiększenia wydatków krajowych.

Warunki memorandum

W negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi uczestniczyło 15 nigeryjskich instytucji państwowych, w tym ministerstwa spraw zagranicznych, finansów, zdrowia oraz opieki społecznej. Według Pate prezydent Bola Tinubu zwiększył krajowe wydatki na ochronę zdrowia, w tym przeznaczył na nią 6% budżetu państwa.

Minister określił memorandum jako niewiążące ramy współpracy oparte na krajowym ustawodawstwie i polityce Nigerii. Oświadczył również, że każda ze stron może w dowolnym momencie zakończyć obowiązywanie porozumienia. Rząd planuje skoncentrować wysiłki na wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej, rozszerzeniu ubezpieczenia zdrowotnego, rozwoju możliwości laboratoryjnych i lokalnej produkcji niezbędnych towarów medycznych, w tym leków przeciwdrobnoustrojowych.

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