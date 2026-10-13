尼日利亚联邦政府计划在2030年前向医疗卫生领域额外投资30亿美元。尼日利亚卫生与社会福利协调部长穆罕默德·帕特在阿布贾作出上述表示，Premium Times Nigeria报道称。

部长表示，这些资金将成为尼日利亚与美国商定的过渡机制的一部分。其目标是到2030年让尼日利亚完全为本国医疗卫生系统提供资金，同时美方将逐步减少其投入。帕特称，联邦政府在此期间的预期支出将超过美国的投入。

从外部援助过渡

尼日利亚和美国于2025年12月19日签署了一份为期五年的医疗卫生合作双边备忘录，这是美国“America First Global Health Strategy”的一部分。据部长介绍，美国约25年来一直支持尼日利亚的艾滋病病毒、结核病和疟疾防治项目，数百万人从中受益。

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帕特指出，在美国政府于2025年改变政策后，尼日利亚决定为此类项目的融资承担更多责任。他承认，该国目前无法仅凭自身资金完全满足医疗卫生部门的需求，因此过渡需要增加国内支出。

备忘录条款

尼日利亚共有15个政府机构参与了与美国的谈判，其中包括外交部、财政部、卫生部和社会福利部。帕特表示，总统博拉·蒂努布增加了国内医疗卫生支出，其中为该领域安排了国家预算的6%。

部长称，该备忘录是基于尼日利亚国家立法和政策的非约束性合作框架。他还表示，任何一方都可以随时终止该安排。政府计划将努力用于加强初级医疗服务、扩大医疗保险、发展实验室能力，以及发展必要医疗产品的本地生产，包括抗微生物药物。

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