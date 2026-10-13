Нігерія планує вкласти $3 млрд у медицину до 2030 року — Premium Times Nigeria

Федеральний уряд Нігерії планує до 2030 року додатково інвестувати 3 млрд доларів у сектор охорони здоров’я. Про це в Абуджі заявив координувальний міністр охорони здоров’я та соціального добробуту Мухаммад Пате, повідомляє Premium Times Nigeria.

За словами міністра, кошти мають стати частиною перехідного механізму, узгодженого Нігерією та США. Його мета полягає в тому, щоб до 2030 року Нігерія повністю фінансувала власну систему охорони здоров’я, тоді як американська сторона поступово скорочуватиме свій внесок. Пате сказав, що очікувані витрати федерального уряду перевищать внесок США протягом цього періоду.

Перехід від зовнішньої допомоги

Нігерія і США підписали п’ятирічний двосторонній меморандум про співпрацю у сфері охорони здоров’я 19 грудня 2025 року в межах американської стратегії America First Global Health Strategy. За даними міністра, США близько 25 років підтримували в Нігерії програми боротьби з ВІЛ, туберкульозом і малярією, якими скористалися мільйони людей.

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Пате зазначив, що після зміни політики американського уряду у 2025 році Нігерія вирішила взяти на себе більшу відповідальність за фінансування таких програм. Він визнав, що країна наразі не може повністю забезпечити потреби медичного сектору власними коштами, тому для переходу потрібне збільшення внутрішніх видатків.

Умови меморандуму

У переговорах зі США брали участь 15 державних установ Нігерії, зокрема міністерства закордонних справ, фінансів, охорони здоров’я та соціального добробуту. За словами Пате, президент Бола Тінубу збільшив внутрішні видатки на медицину, зокрема передбачив для неї 6% державного бюджету.

Міністр назвав меморандум необов’язковою рамкою співпраці, що ґрунтується на національному законодавстві та політиці Нігерії. Він також заявив, що кожна зі сторін може припинити дію домовленості в будь-який момент. Уряд планує спрямовувати зусилля на зміцнення первинної медичної допомоги, розширення медичного страхування, розвиток лабораторних можливостей і місцевого виробництва необхідних медичних товарів, зокрема протимікробних препаратів.

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