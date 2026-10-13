Федеральное правительство Нигерии планирует до 2030 года дополнительно инвестировать 3 млрд долларов в сектор здравоохранения. Об этом в Абудже заявил координирующий министр здравоохранения и социального благополучия Мухаммад Пате, сообщает Premium Times Nigeria.

По словам министра, средства должны стать частью переходного механизма, согласованного Нигерией и США. Его цель заключается в том, чтобы к 2030 году Нигерия полностью финансировала собственную систему здравоохранения, тогда как американская сторона будет постепенно сокращать свой вклад. Пате заявил, что ожидаемые расходы федерального правительства превысят вклад США в течение этого периода.

Переход от внешней помощи

Нигерия и США подписали пятилетний двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения 19 декабря 2025 года в рамках американской стратегии America First Global Health Strategy. По данным министра, США около 25 лет поддерживали в Нигерии программы борьбы с ВИЧ, туберкулезом и малярией, которыми воспользовались миллионы людей.

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Пате отметил, что после изменения политики американского правительства в 2025 году Нигерия решила взять на себя большую ответственность за финансирование таких программ. Он признал, что страна сейчас не может полностью обеспечить потребности медицинского сектора собственными средствами, поэтому для перехода необходимо увеличение внутренних расходов.

Условия меморандума

В переговорах с США участвовали 15 государственных учреждений Нигерии, в том числе министерства иностранных дел, финансов, здравоохранения и социального благополучия. По словам Пате, президент Бола Тинубу увеличил внутренние расходы на здравоохранение, в частности предусмотрел для него 6% государственного бюджета.

Министр назвал меморандум необязательной рамкой сотрудничества, основанной на национальном законодательстве и политике Нигерии. Он также заявил, что каждая из сторон может прекратить действие договоренности в любой момент. Правительство планирует направить усилия на укрепление первичной медицинской помощи, расширение медицинского страхования, развитие лабораторных возможностей и местного производства необходимых медицинских товаров, в том числе противомикробных препаратов.

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