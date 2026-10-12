Премьер Китая Ли Цян примет участие в церемонии открытия 140-й Китайской ярмарки импорта и экспорта, известной как Кантонская ярмарка, в Гуанчжоу, Китай. Он также посетит связанные с ярмаркой мероприятия и выступит с программной речью.

Заявление Министерства коммерции

О планируемом участии премьера сообщил представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун, пишет ECNS. Сообщение издания было опубликовано в понедельник, 12 октября 2026 года.

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Китайская ярмарка импорта и экспорта также называется Кантонской ярмаркой. Событие, о котором говорится в заявлении представителя министерства, станет 140-м проведением этой ярмарки.

Даты и место проведения

По словам Хэ Ядуна, 140-я Кантонская ярмарка пройдет с 15 октября по 4 ноября. Она состоится в Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая.

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