У побережья Омана после атаки беспилотника на танкер MT PETRO DOLPHIN пропали двое граждан Индии. Девять других индийских моряков с судна были спасены, сообщает Anadolu Agency.

Поиски моряков продолжаются

Министр судоходства Индии Сарбананда Соновал заявил, что 11 октября танкер, на борту которого находились 11 индийских моряков, подвергся атаке дрона на рейде Сохара. По его словам, девять членов экипажа находятся в безопасности, а двое граждан Индии остаются пропавшими без вести.

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Местная береговая охрана проводит поисково-спасательную операцию. Соновал заявил, что индийская сторона постоянно координирует действия с соответствующими органами, чтобы поддержать поиски и найти пропавших моряков.

Судоходство через Ормузский пролив

По данным агентства, судоходство через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировых поставок энергоносителей, существенно нарушено на фоне региональной эскалации. Anadolu Agency также сообщает, что с начала войны в феврале погибли как минимум 16 индийских моряков.

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