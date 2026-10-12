Після атаки дрона біля Оману зникли двоє індійських моряків — Anadolu Agency

Біля узбережжя Оману після атаки безпілотника на танкер MT PETRO DOLPHIN зникли двоє громадян Індії. Дев’ятьох інших індійських моряків із судна врятували, повідомляє Anadolu Agency.

Пошуки моряків тривають

Міністр судноплавства Індії Сарбананда Соновал заявив, що 11 жовтня танкер, на борту якого було 11 індійських моряків, зазнав атаки дрона на рейді Сохара. За його словами, дев’ятеро членів екіпажу перебувають у безпеці, а двоє індійських громадян залишаються зниклими.

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Місцева берегова охорона проводить пошуково-рятувальну операцію. Соновал заявив, що індійська сторона постійно координує дії з відповідними органами, щоб підтримати пошуки та знайти зниклих моряків.

Судноплавство через Ормузьку протоку

За даними агентства, навігація через Ормузьку протоку, один із ключових маршрутів світових поставок енергоносіїв, істотно порушена на тлі регіональної ескалації. Anadolu Agency також повідомляє, що від початку війни в лютому загинули щонайменше 16 індійських моряків.

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