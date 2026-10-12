Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса заявили о намерении 13 октября начать поэтапные протесты и марш в Ла-Пас, где находится правительство страны. Акция пройдет несмотря на режим чрезвычайного положения, ограничивающий блокирование дорог, сообщает The Rio Times.

Протесты против экономических изменений

Участники протеста выступают против экономических мер президента Родриго Паса. В частности, речь идет об отмене субсидии на дизельное топливо и планах закрыть или продать убыточные государственные компании.

Лидер профсоюза крестьян Джерсон Мурильо, поддерживающий Моралеса, заявил, что переговоров с правительством не будет. По его словам, марш начнется 13 октября, однако окончательное место старта не определено. Среди возможных пунктов назывались Каракольо, Патакамая и Ла-Уачака на высокогорной трассе в направлении Ла-Паса.

Организаторы сообщили, что акции должны проходить поэтапно и мирно. При этом они не объявили ожидаемое число участников. По словам одного из лидеров движения, к протестам могут присоединиться крестьянские федерации из всех девяти департаментов Боливии.

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Реакция властей

Полиция уже разместила подразделения на ключевых автодорогах департамента Кочабамба, который является политической базой Моралеса. Правоохранители дежурят, в частности, в Паратони, Сутикольо, возле развязки Вакас и моста Уайльяни, на маршрутах в направлениях Ла-Паса и Санта-Круса.

Президент Пас заявил, что блокировки могут лишить больницы поставок кислорода, повысить цены на продукты питания и остановить экспорт. Он назвал предателями людей, призывающих к блокированию дорог.

Режим чрезвычайного положения ввели после блокад дорог в мае и июне, а в сентябре продлили на 90 дней при поддержке Законодательной ассамблеи. Он также разрешает военным помогать полиции держать дороги открытыми.

На 15 октября главное профсоюзное объединение страны — Боливийский рабочий центр — назначило национальную встречу в Кочабамбе для обсуждения текущей ситуации.

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