玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者表示，他们计划于10月13日开始分阶段抗议活动，并向政府所在地拉巴斯进发。尽管紧急状态限制道路封锁，该行动仍将举行，The Rio Times报道。

反对经济改革的抗议活动

抗议参与者反对总统罗德里戈·帕斯的经济措施。其中包括取消柴油补贴，以及关闭或出售亏损国有企业的计划。

支持莫拉莱斯的农民工会领导人赫尔松·穆里略表示，不会与政府进行谈判。他称，游行将于10月13日开始，但最终出发地点尚未确定。可能的出发点包括通往拉巴斯的高原公路上的卡拉科略、帕塔卡马亚和拉瓦查卡。

组织者表示，活动将分阶段和平举行。同时，他们没有公布预计参与人数。据该运动的一名领导人称，来自玻利维亚全部九个省的农民联合会可能加入抗议。

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当局的回应

警方已经在科恰班巴省的主要公路上部署了警力，该省是莫拉莱斯的政治基础。执法人员尤其在帕拉托尼、苏蒂科略、瓦卡斯立交桥附近和瓦伊利亚尼桥值守，这些地点位于通往拉巴斯和圣克鲁斯的路线上。

帕斯总统表示，道路封锁可能使医院失去氧气供应，推高食品价格并导致出口停止。他称呼吁封锁道路的人为叛徒。

紧急状态是在5月和6月发生道路封锁后实施的，并于9月在立法议会支持下延长90天。该措施还允许军方协助警方保持道路畅通。

该国主要工会联合组织——玻利维亚工人中心——已将全国会议安排在10月15日于科恰班巴举行，以讨论当前局势。

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