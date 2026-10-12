Zwolennicy byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa oświadczyli, że 13 października zamierzają rozpocząć etapowe protesty i marsz na La Paz, gdzie urzęduje rząd kraju. Akcja odbędzie się mimo stanu wyjątkowego, który ogranicza blokady dróg, informuje The Rio Times.

Protesty przeciwko zmianom gospodarczym

Uczestnicy protestu sprzeciwiają się działaniom gospodarczym prezydenta Rodriga Paza. Chodzi w szczególności o zniesienie subsydium na olej napędowy oraz plany zamknięcia lub sprzedaży nierentownych przedsiębiorstw państwowych.

Lider związku zawodowego rolników Gerson Murillo, który popiera Moralesa, oświadczył, że nie będzie negocjacji z rządem. Według niego marsz rozpocznie się 13 października, ale ostateczne miejsce startu nie zostało określone. Wśród możliwych punktów wymieniano Caracollo, Patacamayę i La Huachacę przy wysokogórskiej trasie w kierunku La Paz.

Organizatorzy poinformowali, że akcje mają odbywać się etapami i pokojowo. Jednocześnie nie podali spodziewanej liczby uczestników. Według jednego z liderów ruchu do protestów mogą dołączyć federacje rolników ze wszystkich dziewięciu departamentów Boliwii.

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Reakcja władz

Policja już rozmieściła jednostki na kluczowych drogach departamentu Cochabamba, który jest polityczną bazą Moralesa. Funkcjonariusze pełnią dyżury między innymi w Parotani, Suticollo, w pobliżu węzła Vacas i mostu Huayllani, na trasach w kierunku La Paz i Santa Cruz.

Prezydent Paz oświadczył, że blokady mogą pozbawić szpitale dostaw tlenu, podnieść ceny żywności i zatrzymać eksport. Nazwał zdrajcami ludzi, którzy wzywają do blokowania dróg.

Stan wyjątkowy wprowadzono po blokadach dróg w maju i czerwcu, a we wrześniu przedłużono go o 90 dni przy poparciu Zgromadzenia Ustawodawczego. Pozwala on także wojsku pomagać policji w utrzymywaniu dróg otwartych.

Na 15 października główna konfederacja związków zawodowych kraju — Boliwijskie Centrum Robotnicze — wyznaczyła ogólnokrajowe spotkanie w Cochabambie w celu omówienia obecnej sytuacji.

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