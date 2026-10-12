Япония объявила чрезвычайную ситуацию в киберпространстве после атак на более чем 20 крупных компаний

Япония столкнулась с масштабной волной кибератак, в результате которых под угрозой оказались персональные данные десятков миллионов клиентов. За последние недели о взломе систем сообщили более 20 крупных компаний. Глава Штаба по стратегии национальной кибербезопасности Японии (NCSH) Масааки Тайра заявил, что страна находится в состоянии «чрезвычайной ситуации в киберпространстве».

Атаки охватили различные секторы экономики — от торговых сетей и ресторанов до больниц и государственных учреждений.

В частности, японский железнодорожный оператор JR East предупредил о возможной утечке 1,67 млн адресов электронной почты из системы бронирования. Сервис каршеринга Times Car сообщил о вероятном похищении данных 6,6 млн аккаунтов.

Особое беспокойство вызывает то, что профили пользователей Times Car содержали цифровые фотографии водительских удостоверений. По оценкам экспертов, такие изображения могут стоить в даркнете примерно 25 иен (около 0,15 доллара) за штуку.

На фоне угрозы утечки персональных данных Агентство финансовых услуг Японии призвало банки не принимать водительские удостоверения при открытии счетов и использовать для идентификации документы с чипами. Речь идет, в частности, о паспортах и национальных удостоверениях MyNumber.

Министр кибербезопасности Японии Тосихару Фурукава назвал ситуацию «очень критической».

В то же время прямой связи между нынешней волной кибератак в Японии и использованием искусственного интеллекта пока не установлено. Однако киберпреступники все активнее применяют ИИ, ведь эта технология позволяет упростить и ускорить взлом систем, для которого раньше требовались значительные затраты времени и специальные знания.

На этой неделе президент Южной Кореи также заявил о наличии доказательств использования искусственного интеллекта во время кибератак на местные банки.

Управляющий директор компании Blackpanda, специализирующейся на кибербезопасности, Масаки Хираока пояснил, что ИИ может расширить возможности хакеров и сделать уязвимыми даже те сервисы, которые ранее не считались привлекательными целями.

«Когда часть процесса берет на себя ИИ, небольшая группа хакеров может изучать значительно больше систем. Менее крупные сервисы, на атаки против которых раньше не стоило тратить усилия, также могут стать привлекательными целями», — отметил Масаки Хираока.

О ситуации сообщает Financial Times со ссылкой на заявление NCSH.

Напомним, китайские хакеры всё активнее используют искусственный интеллект для выявления и использования уязвимостей в устройствах, подключённых к интернету. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Центральный банк Южной Кореи и три государственных кредитора за первые девять месяцев 2026 года зафиксировали 1 024 478 попыток кибератак. Это на 9,6% больше, чем за весь 2025 год, когда было зарегистрировано 934 858 таких случаев.

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