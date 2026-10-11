У Південній Кореї зафіксували понад 1 млн спроб кібератак — Korea Herald

Центральний банк Південної Кореї та три державні кредитори за перші дев’ять місяців 2026 року зафіксували 1 024 478 спроб кібератак. Це на 9,6% більше, ніж за весь 2025 рік, коли було зареєстровано 934 858 таких випадків, повідомляє Korea Herald.

Зростання кількості атак

Дані оприлюднив депутат від Партії народної сили Кан Мін Гук. Кількість зафіксованих спроб атак зросла порівняно з 2020 роком, коли установи повідомили про 358 800 випадків. Водночас від 2020 року до вересня 2026-го ці спроби не призвели до підтверджених порушень безпеки в цих установах.

Статистику оприлюднили на тлі витоків клієнтських даних у великих комерційних банках, зокрема Shinhan Bank, KB Kookmin Bank і Hana Bank. Регулятори доручили фінансовим компаніям перевірити системи, доступні ззовні, посилити контроль автентифікації та доступу, а також обмінюватися інформацією про методи атак та IP-адреси.

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Найбільше спроб зафіксував IBK

На Industrial Bank of Korea припало 91,9% майже 5 млн спроб кібератак, зафіксованих з 2020 року. Korea Development Bank повідомив про 399 379 випадків, Банк Кореї — про 3 076, а Export-Import Bank of Korea — про 510.

Industrial Bank of Korea пояснив значно вищий показник масштабом своїх інтернет- і мобільних сервісів для роздрібних і корпоративних клієнтів, який банк порівняв із масштабом послуг комерційних банків.

Типи кібератак

Найпоширенішою категорією стали атаки типу відмови в обслуговуванні, спрямовані на порушення штатної роботи систем: на них припало 45,6% усіх зафіксованих спроб. Далі за кількістю йшли спроби збору інформації, використання шкідливого програмного забезпечення та несанкціонованого доступу. ІТ-центр Банку Кореї в провінції Кьонгі, де розміщені основні сервери регулятора, після відкриття в жовтні 2025 року зафіксував 145 спроб атак.

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