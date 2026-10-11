韩国银行和三家国有贷款机构在2026年前九个月记录了1,024,478次网络攻击尝试。这比2025年全年的934,858起此类事件高出9.6%，《韩国先驱报》报道。

攻击次数增加

数据由国民力量党议员姜敏国公布。与2020年相比，记录到的攻击尝试次数有所增加，当年这些机构报告了358,800起事件。同时，从2020年至2026年9月，这些尝试未导致这些机构发生经确认的安全漏洞。

该统计数据发布之际，Shinhan Bank、KB Kookmin Bank和Hana Bank等大型商业银行发生了客户数据泄露。监管机构要求金融公司检查可从外部访问的系统，加强身份验证和访问控制，并共享有关攻击方法和IP地址的信息。

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IBK记录的尝试次数最多

自2020年以来记录的近500万次网络攻击尝试中，91.9%发生在韩国中小企业银行（Industrial Bank of Korea）。韩国产业银行（Korea Development Bank）报告了399,379起，韩国银行报告了3,076起，韩国进出口银行（Export-Import Bank of Korea）报告了510起。

韩国中小企业银行将显著更高的数字归因于其面向零售和企业客户的互联网及移动服务规模，该行将这一规模与商业银行服务的规模进行了比较。

网络攻击类型

最常见的类别是旨在扰乱系统正常运行的拒绝服务攻击，占所有记录尝试的45.6%。其后依次为收集信息、使用恶意软件和未经授权访问的尝试。韩国银行位于京畿道的IT中心存放着该监管机构的主要服务器，自2025年10月启用以来记录了145次攻击尝试。

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