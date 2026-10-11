Bank Korei oraz trzech państwowych kredytodawców odnotowały 1 024 478 prób cyberataków w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku. To o 9,6% więcej niż w całym 2025 roku, kiedy zarejestrowano 934 858 takich przypadków, informuje Korea Herald.

Wzrost liczby ataków

Dane opublikował Kang Min-guk, poseł z Partii Władzy Ludu. Liczba odnotowanych prób ataków wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem, gdy instytucje zgłosiły 358 800 przypadków. Jednocześnie od 2020 roku do września 2026 roku próby te nie doprowadziły do potwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa w tych instytucjach.

Statystyki opublikowano w związku z wyciekami danych klientów w dużych bankach komercyjnych, w tym Shinhan Bank, KB Kookmin Bank i Hana Bank. Organy regulacyjne poleciły firmom finansowym sprawdzić systemy dostępne z zewnątrz, wzmocnić kontrolę uwierzytelniania i dostępu oraz wymieniać informacje o metodach ataków i adresach IP.

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Najwięcej prób odnotował IBK

Na Industrial Bank of Korea przypadło 91,9% z niemal 5 mln prób cyberataków odnotowanych od 2020 roku. Korea Development Bank zgłosił 399 379 przypadków, Bank Korei — 3 076, a Export-Import Bank of Korea — 510.

Industrial Bank of Korea wyjaśnił znacznie wyższy wskaźnik skalą swoich usług internetowych i mobilnych dla klientów detalicznych i korporacyjnych, którą bank porównał ze skalą usług banków komercyjnych.

Rodzaje cyberataków

Najczęstszą kategorią były ataki typu odmowa usługi, mające na celu zakłócenie normalnego działania systemów: stanowiły 45,6% wszystkich odnotowanych prób. Następne pod względem liczby były próby zbierania informacji, wykorzystania złośliwego oprogramowania oraz nieuprawnionego dostępu. Centrum IT Banku Korei w prowincji Gyeonggi, gdzie znajdują się główne serwery regulatora, odnotowało 145 prób ataków po otwarciu w październiku 2025 roku.

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