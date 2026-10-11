Банк Кореи и три государственных кредитора за первые девять месяцев 2026 года зафиксировали 1 024 478 попыток кибератак. Это на 9,6% больше, чем за весь 2025 год, когда было зарегистрировано 934 858 таких случаев, сообщает Korea Herald.

Рост числа атак

Данные обнародовал депутат от Партии народной силы Кан Мин Гук. Количество зафиксированных попыток атак выросло по сравнению с 2020 годом, когда учреждения сообщили о 358 800 случаях. В то же время с 2020 года по сентябрь 2026 года эти попытки не привели к подтвержденным нарушениям безопасности в этих учреждениях.

Статистику обнародовали на фоне утечек данных клиентов в крупных коммерческих банках, в частности Shinhan Bank, KB Kookmin Bank и Hana Bank. Регуляторы поручили финансовым компаниям проверить системы, доступные извне, усилить контроль аутентификации и доступа, а также обмениваться информацией о методах атак и IP-адресах.

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Больше всего попыток зафиксировал IBK

На Industrial Bank of Korea пришлось 91,9% почти 5 млн попыток кибератак, зафиксированных с 2020 года. Korea Development Bank сообщил о 399 379 случаях, Банк Кореи — о 3 076, а Export-Import Bank of Korea — о 510.

Industrial Bank of Korea объяснил значительно более высокий показатель масштабом своих интернет- и мобильных сервисов для розничных и корпоративных клиентов, который банк сравнил с масштабом услуг коммерческих банков.

Типы кибератак

Наиболее распространенной категорией стали атаки типа отказа в обслуживании, направленные на нарушение штатной работы систем: на них пришлось 45,6% всех зафиксированных попыток. Далее по количеству шли попытки сбора информации, использования вредоносного программного обеспечения и несанкционированного доступа. ИТ-центр Банка Кореи в провинции Кёнгидо, где размещены основные серверы регулятора, после открытия в октябре 2025 года зафиксировал 145 попыток атак.

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