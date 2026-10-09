Міноборони Нідерландів заявило про кібератаки китайських хакерів із використанням ШІ

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Китайські хакери дедалі активніше застосовують штучний інтелект для виявлення та використання вразливостей у пристроях, підключених до інтернету. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз у соцмережі Х.

«Штучний інтелект дозволяє хакерам швидше знаходити та використовувати вразливості. Китайські хакери також цим користуються. AIVD (Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів) та MIVD (Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів) знову попереджають про це. Завдяки їхнім порадам громадяни та підприємства Нідерландів можуть краще захистити себе від цього», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Міноборони Нідерландів, розвідслужби очікують значного зростання кількості кібератак з боку китайських хакерів.

За даними розвідслужб, цілями хакерів стають пристрої на межі мережі, зокрема міжмережеві екрани, VPN-шлюзи та портали.

Служби зазначають, що китайські хакери мають глибокі знання про західне апаратне та програмне забезпечення. Вони детально вивчають такі системи, а іноді отримують доступ до секретного вихідного коду. Це дозволяє їм знаходити вразливості без відома виробників.

Для прискорення пошуку та експлуатації вразливостей хакери використовують штучний інтелект.

За даними MIVD та AIVD, протягом останніх років китайські хакери вже неодноразово атакували через вразливі мережеві пристрої (edge devices) мережі різних організацій, зокрема в Нідерландах.

Розвідслужби рекомендують установам та організаціям якомога швидше встановлювати оновлення безпеки та впроваджувати багаторівневий захист, включно з двоетапною автентифікацією.

Джерело: Ділан Єшільгоз

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