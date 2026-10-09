EASA порадило не літати в частині повітряного простору Саудівської Аравії — Jerusalem Post

Агентство Європейського Союзу з авіаційної безпеки (EASA) рекомендувало авіакомпаніям не здійснювати польоти в додаткових районах повітряного простору Саудівської Аравії після атаки хуситів на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Оновлені рекомендації EASA

В оновленому бюлетені щодо повітряного простору Саудівської Аравії, який уперше оприлюднили 30 вересня, європейський регулятор зазначив, що останні атаки продемонстрували спроможність і намір хуситів завдавати ударів углиб території королівства, зокрема по столиці.

Посольство США в Йорданії також видало попередження для американців на Близькому Сході через поточні воєнні дії в регіоні. У дипмісії заявили, що підтримувані Іраном хусити атакували цивільні аеропорти та іншу критичну інфраструктуру Саудівської Аравії, а ситуація може швидко загостритися. Громадянам США порадили уважно стежити за ситуацією, особливо якщо вони планують поїздки до регіону або з нього.

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Наслідки атак на аеропорт

Генеральне управління цивільної авіації Саудівської Аравії заявило, що внаслідок двох атак на аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули троє громадян країни, ще кілька людей зазнали поранень. За даними відомства, перший удар був спрямований по об'єктах аеропорту, а другий уразив літак державного авіаперевізника Saudia.

Хусити заявили, що атакували аеропорт двома крилатими ракетами. Також угруповання стверджує, що завдало ударів по аеропорту в місті Наджран і авіабазі в Хаміс-Мушайті балістичними ракетами. Саудівська влада не підтвердила заяву про атаку на аеропорт Наджрана.

Хусити пояснюють атаки підтримкою Саудівською Аравією урядових сил у відновленій громадянській війні в Ємені. Саудівська Аравія заявляє, що підтримує наступ міжнародно визнаного уряду Ємену з метою повернення територій, контрольованих хуситами.

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