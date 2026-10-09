Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zaleciła liniom lotniczym, aby nie wykonywały lotów w dodatkowych obszarach przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej po ataku Huti na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Zaktualizowane zalecenia EASA

W zaktualizowanym biuletynie dotyczącym przestrzeni powietrznej Arabii Saudyjskiej, opublikowanym po raz pierwszy 30 września, europejski regulator zaznaczył, że ostatnie ataki pokazały zdolność i zamiar Huti do przeprowadzania uderzeń w głębi terytorium królestwa, w tym na stolicę.

Ambasada USA w Jordanii również wydała ostrzeżenie dla Amerykanów na Bliskim Wschodzie w związku z trwającymi działaniami wojennymi w regionie. Placówka dyplomatyczna oświadczyła, że wspierani przez Iran Huti zaatakowali cywilne lotniska i inną krytyczną infrastrukturę Arabii Saudyjskiej, a sytuacja może szybko się zaostrzyć. Obywatelom USA zalecono uważne śledzenie sytuacji, zwłaszcza jeśli planują podróż do regionu lub z niego.

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Skutki ataków na lotnisko

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej poinformował, że w wyniku dwóch ataków na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie zginęło trzech obywateli kraju, a kilka innych osób zostało rannych. Według urzędu pierwszy atak był wymierzony w obiekty lotniska, a drugi trafił w samolot państwowego przewoźnika Saudia.

Huti oświadczyli, że zaatakowali lotnisko dwoma pociskami manewrującymi. Grupa twierdzi również, że zaatakowała pociskami balistycznymi lotnisko w mieście Nadżran oraz bazę lotniczą w Chamis Muszajt. Saudyjskie władze nie potwierdziły informacji o ataku na lotnisko w Nadżranie.

Huti wyjaśniają ataki wsparciem Arabii Saudyjskiej dla sił rządowych w odnowionej wojnie domowej w Jemenie. Arabia Saudyjska oświadcza, że wspiera ofensywę międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, mającą na celu odzyskanie terytoriów kontrolowanych przez Huti.

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